Виллиан: "Челси" - особенный клуб для меня"

Нападающий "Челси" Виллиан заявил, что хочет продолжить выступать в составе "синих". Контракт 30-летнего бразильца с лондонским клубом истекает 30 июня 2020 года.

- Я не знаю, хочет ли "Челси" продлить со мной контракт, но я бы хотел остаться здесь, - приводит слова Виллиана Sky Sports. - Этот клуб является особенным для меня. Я выиграл титулы здесь, меня любят фанаты, а также сотрудники клуба. Я счастлив, когда показываю хорошую игру и забиваю голы.

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В составе "синих" он дважды становился чемпионом Англии. В текущем сезоне Виллиан провел 46 матчей за "Челси", забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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