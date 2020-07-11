Виллиан близок к переходу в «Тоттенхэм»

Нападающий «Челси» близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает The Sun.

По информации источника, 31-летний бразилец достиг договоренности по контракту со «шпорами». Сообщается, что «Челси» предлагал игроку новое соглашение, однако стороны не смогли договориться, и форвард покинет команду на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 43 матча, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.