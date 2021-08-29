Полузащитник «Арсенала» Виллиан близок к переходу в «Коринтианс», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны согласовали контракт до 2023 года. На данный момент игрок обсуждает с клубом последние детали сделки.

Сообщалось, что «Арсенал» готов бесплатно отпустить хавбека, чтобы сэкономить на его зарплате.