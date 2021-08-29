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Виллиан близок к переходу в «Коринтианс»

07:11
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Полузащитник «Арсенала» Виллиан близок к переходу в «Коринтианс», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны согласовали контракт до 2023 года. На данный момент игрок обсуждает с клубом последние детали сделки.

Сообщалось, что «Арсенал» готов бесплатно отпустить хавбека, чтобы сэкономить на его зарплате.

В прошедшем сезоне 32-летний бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с «канонирами» истекает в 2023 году.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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