Виллаш-Боаш назвал жалким предложение «Астон Виллы» по Сансону

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о предложении по полузащитнику команды Моргану Сансону от «Астон Виллы».

«Мы получили очень слабое предложение от «Астон Виллы», которое тут же отклонили. Это было жалкое предложение», — приводит Daily Mail слова Виллаш-Боаша.

В сезоне-2020/21 Сансон провел 19 матчей за «Марсель», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Сообщается, что клуб оценивает стоимость 26-летнего француза в 20 миллионов фунтов.