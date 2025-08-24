Дьекереш — о критике: «Давление всегда есть»
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал победу над «Лидсом» (5:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии. В этой игре швед оформил дубль.
После второго забитого мяча нападающий подбежал к камере и демонстративно поправил прическу. После матча 1-го тура против «МЮ» Дьекереша в соцсетях троллили тем, что он чаще касался волос, чем мяча.
«Давление всегда есть. Я знал, что рано или поздно воспользуюсь своими моментами. Сегодня я воспользовался двумя шансами, и мы выиграли со счетом 5:0. Празднование перед камерой является посланием хэйтерам? Возможно, да!», — цитирует Goal Дьекерша.
«Арсенал» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» занимает 11-ю строчку — 3 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|9
|3
|1
|25-7
|30
|
2
|Ман. Сити
|13
|8
|1
|4
|27-12
|25
|
3
|Астон Вилла
|13
|7
|3
|3
|16-11
|24
|
4
|Челси
|13
|7
|3
|3
|24-12
|24
|
5
|Брайтон
|13
|6
|4
|3
|21-16
|22
|
6
|Сандерленд
|13
|6
|4
|3
|17-13
|22
|
7
|МЮ
|13
|6
|3
|4
|21-20
|21
|
8
|Ливерпуль
|13
|7
|0
|6
|20-20
|21
|
9
|Кр. Пэлас
|13
|5
|5
|3
|17-11
|20
|
10
|Брентфорд
|13
|6
|1
|6
|21-20
|19
|
11
|Борнмут
|13
|5
|4
|4
|21-23
|19
|
12
|Ньюкасл
|13
|5
|3
|5
|17-16
|18
|
13
|Тоттенхэм
|13
|5
|3
|5
|21-16
|18
|
14
|Эвертон
|13
|5
|3
|5
|14-17
|18
|
15
|Фулхэм
|13
|5
|2
|6
|15-17
|17
|
16
|Нот. Форест
|13
|3
|3
|7
|13-22
|12
|
17
|Лидс
|13
|3
|2
|8
|13-25
|11
|
18
|Вест Хэм
|13
|3
|2
|8
|15-27
|11
|
19
|Бернли
|13
|3
|1
|9
|15-27
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|13
|0
|2
|11
|7-28
|2
|29.11
|18:00
|Брентфорд – Бернли
|3 : 1
|29.11
|18:00
|Ман. Сити – Лидс
|3 : 2
|29.11
|18:00
|Сандерленд – Борнмут
|3 : 2
|29.11
|20:30
|Эвертон – Ньюкасл
|1 : 4
|29.11
|23:00
|Тоттенхэм – Фулхэм
|1 : 2
|30.11
|15:00
|Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 2
|30.11
|17:05
|Астон Вилла – Вулверхэмптон
|1 : 0
|30.11
|17:05
|Нот. Форест – Брайтон
|0 : 2
|30.11
|17:05
|Вест Хэм – Ливерпуль
|0 : 2
|30.11
|19:30
|Челси – Арсенал
|1 : 1
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|11
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|5
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|10
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|10
|1
|2
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|12
|1
|2