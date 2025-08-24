Футбол
24 августа, 06:27

Дьекереш — о критике: «Давление всегда есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Дьекереш.
Фото Reuters

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал победу над «Лидсом» (5:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии. В этой игре швед оформил дубль.

После второго забитого мяча нападающий подбежал к камере и демонстративно поправил прическу. После матча 1-го тура против «МЮ» Дьекереша в соцсетях троллили тем, что он чаще касался волос, чем мяча.

«Давление всегда есть. Я знал, что рано или поздно воспользуюсь своими моментами. Сегодня я воспользовался двумя шансами, и мы выиграли со счетом 5:0. Празднование перед камерой является посланием хэйтерам? Возможно, да!», — цитирует Goal Дьекерша.

«Арсенал» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» занимает 11-ю строчку — 3 очка.

Дьекереш сделал «Арсенал» лидером АПЛ, фирменный камбэк «Барселоны», Де Брейне уже забивает за «Наполи»
Виктор Дьекереш
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Николай Косвинцев

    Критика и давление два разных понятия.. смотря еще как критиковать, иногда это во благо

    24.08.2025

    • Артета оценил дебют 15-летнего Доумана в АПЛ

    «Тоттенхэм» включился в борьбу за трансфер Эль-Ханнуса из «Лестера»
