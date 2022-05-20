Виейра разочарован поражением от «Эвертона» после 2:0 в первом тайме

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра признался, что разочарован поражением от «Эвертона» (2:3) в 33-м туре чемпионата Англии. Лондонская команда вела после первого тайма 2:0.

«Разочарован тем, что в первом тайме мы показали действительно хороший футбол и контролировали темп игры. Мы уверенно вышли на второй тайм, но не так уважали игру, как в первой половине. Потихоньку соперники начали входить в игру. Первый гол «Эвертона» разбудил болельщиков и нам стало тяжело. Игра превратилась в борьбу и мы не смогли с этим справиться. Мы потеряли контроль.

В последнем матче сезона хотим сыграть на высоком уровне. Наши болельщики были очень добры к нам и поддерживали команду. Мы должны дать им то, что они заслуживают», — цитирует BBC Виейра.