Виейра о поражении «Кристал Пэлас» от «Арсенала»: «Неиспользованные шансы стоили нам результата»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Я не знаю, заслуженно ли «Арсенал» победил со счетом 2:0, обе команды действительно не создали много моментов. Мы создали два действительно хороших момента, чтобы вернуться в игру, но мы их не использовали, и это стало разочарованием. Мы знали, насколько хорош соперник, мы наблюдали за их игрой на предсезонке. Вам нужно хорошо защищаться, и у нас это получалось, особенно во втором тайме. В то же время неиспользованные шансы стоили нам результата», — приводит слова Виейры BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Кристал Пэлас» 15 августа встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» 13 августа сыграет против «Лестера».