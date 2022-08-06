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Виейра о поражении «Кристал Пэлас» от «Арсенала»: «Неиспользованные шансы стоили нам результата»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Я не знаю, заслуженно ли «Арсенал» победил со счетом 2:0, обе команды действительно не создали много моментов. Мы создали два действительно хороших момента, чтобы вернуться в игру, но мы их не использовали, и это стало разочарованием. Мы знали, насколько хорош соперник, мы наблюдали за их игрой на предсезонке. Вам нужно хорошо защищаться, и у нас это получалось, особенно во втором тайме. В то же время неиспользованные шансы стоили нам результата», — приводит слова Виейры BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Кристал Пэлас» 15 августа встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» 13 августа сыграет против «Лестера».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
Патрик Виейра
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
4
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Г
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
Натаниэл Клайн

Натаниэл Клайн

Кристал Пэлас

 1 0 1
Бен Уайт

Бен Уайт

Арсенал

 1 0 1
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