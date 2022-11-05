Виейра отреагировал на слухи об уходе Заа из «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Вильфрида Заа из команды.

Контракт 29-летнего ивуарийца с лондонским клубом действует до конца июня 2023 года.

«Я знаю, что его не отвлекают все эти разговоры и ситуация с контрактом. Мы знаем, насколько Заа важен для нас, он сам понимает, насколько его любят клуб и фанаты. Уверен, он тоже любит нашу команду. Решение остается за ним, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить Вильфрида, потому что это один из ключевых футболистов для нас. Сейчас самое главное, что он успешно показывает свой уровень», — приводит Daily Mail слова Виейра.

В сезоне-2022/23 Заа забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Кристал Пэлас».