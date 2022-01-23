Виейра - о поражении от «Ливерпуля»: «Арбитр сегодня нас убил»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3).
«Считаю, Жота сыграл очень умно. Контакты — это суть футбола. У нас были встречи с арбитрами, и они говорили нам, что контакты — это суть футбола, а этот контакт — часть игры. А сейчас они все сделали неправильно. Я разочарован этим решением.
Я много раз посмотрел повтор. Ни в коем случае не пенальти. Когда мы забили, игра была в наших руках. Мы могли сравнять. Но арбитр сегодня нас убил», — приводит слова тренера BBC.
На 86-й минуте вингер «Ливерпуля» Диогу Жота был сбит голкипером Висенте Гуаитой на углу вратарской. Главный арбитр Кевин Френд после подсказки ВАР назначил пенальти.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|23
|12
|8
|3
|46-18
|44
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|26-22
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
|21.01
|23:00
|
Уотфорд – Норвич
|0 : 3
|22.01
|15:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 2
|22.01
|18:00
|
Лидс – Ньюкасл
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
МЮ – Вест Хэм
|1 : 0
|22.01
|20:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|1 : 1
|23.01
|17:00
|
Арсенал – Бернли
|0 : 0
|23.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|1 : 3
|23.01
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|1 : 1
|23.01
|19:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4