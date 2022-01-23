Виейра - о поражении от «Ливерпуля»: «Арбитр сегодня нас убил»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3).

«Считаю, Жота сыграл очень умно. Контакты — это суть футбола. У нас были встречи с арбитрами, и они говорили нам, что контакты — это суть футбола, а этот контакт — часть игры. А сейчас они все сделали неправильно. Я разочарован этим решением.

Я много раз посмотрел повтор. Ни в коем случае не пенальти. Когда мы забили, игра была в наших руках. Мы могли сравнять. Но арбитр сегодня нас убил», — приводит слова тренера BBC.

На 86-й минуте вингер «Ливерпуля» Диогу Жота был сбит голкипером Висенте Гуаитой на углу вратарской. Главный арбитр Кевин Френд после подсказки ВАР назначил пенальти.