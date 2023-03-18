Виейра был уволен из «Кристал Пэлас» за «излишнюю мягкость» с игроками
Стала известна причина увольнения Виейры с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
Стала известна причина увольнения Патрика Виейры с поста главного тренера «Кристал Пэлас».
Как сообщает The Mirror, совет директоров команды решил уволить 46-летнего специалиста, потому что он был «слишком мягким». Руководители были шокированы тем, что Виейра отказался ругаться на игроков после 12 матчей без побед.
Ранее появилась информация, что Стивен Джеррард может возглавить «Кристал Пэлас».
Виейра был уволен 17 марта спустя полтора года после назначения. Его команда идет на 12-м месте в АПЛ.
Источник: Mirror
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62-25
|66
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|27
|6
|9
|12
|21-34
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
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38 тур
|17.03
|23:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 2
|18.03
|18:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 0
|18.03
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|1 : 1
|18.03
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|18.03
|18:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|3 : 3
|18.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 4
|18.03
|20:30
|
Челси – Эвертон
|2 : 2
|19.03
|17:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|19.03
|17:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|19.03
|19:30
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|25
|1
|4
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