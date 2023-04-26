Видич считает, что «МЮ» не нужно покупать Кейна за 100 миллионов евро

Бывший игрок «МЮ» Ньманья Видич посоветовал английскому клубу не покупать форварда Гарри Кейна. «Тоттенхэм» просит 29-летнего англичанина 100 миллионов евро.

«За сколько денег его могут купить? Сколько ему лет. Он топ-нападающий последних десяти лет, и он будет забивать, но я выбрал бы другие варианты. Я бы предпочел варианты, за счет которых «МЮ» получил бы нападающего на долгие годы», — цитирует Видича FIVE на YouTube.

Сообщалось, что Кейн зарабатывает в «Тоттенхэме» 200 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне футболист провел 32 матча в АПЛ, отметившись 24 голами и 2 ассистами.