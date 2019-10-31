«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка лиги (5:5, пенальти — 5:4). Голами в составе мерсисайдцев отметились хавбеки Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также нападающий Дивок Ориги (дубль). Еще один гол в свои ворота забил защитник «канониров» Шкодран Мустафи. У «Арсенала» отличились полузащитник Лукас Торрейра, нападающий Габриел Мартинелли (дубль), хавбек Эйнсли Мэйтланд-Найлс и хавбек Джозеф Уиллок.

Один из красивейших голов матча забил Ориги — он исполнил финт Зидана на линии штрафной соперника и отправил мяч в ворота «канониров» дальним ударом.

? АААААААА. Ориги положил вот это. Парни, что вы творите? ?



4:4 долго не продержалось. Безумие продолжается:https://t.co/hEdoW6DuzX pic.twitter.com/fqFjR85yjU — Матч ТВ (@MatchTV) October 30, 2019

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