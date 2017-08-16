Видео: "Халл Сити" проиграл "Вулверхэмптону"

Накануне "Халл Сити" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в 3-м туре чемпионшипа "Вулверхэмптону" (2:3). Таким образом, "тигры" впервые уступили под руководством экс-наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

В составе "Халла" отличились защитник Майкл Доусон и полузащитник Дэвид Мейлер, а у гостевой команды голами отметились хавбек Рубен Невеш, а также нападающие Жота и Дико.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон" //

Первое поражение Слуцкого. Как это произошло