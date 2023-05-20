Видео дня: футболисты «Манчестер Сити» празднуют чемпионство после просмотра матча «Арсенала»

Появилось видео, как футболисты «Манчестер Сити» празднуют чемпионство в АПЛ после просмотра матча «Арсенала».

20 мая после поражения «Арсенала» от «Ноттингема» (0:1) «горожане» обеспечили себе титул АПЛ сезона-2022/23. «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в девятый раз в своей истории.

У «оружейников» 81 очко и 1 матч в АПЛ, у «горожан» 85 очков и 3 игры.