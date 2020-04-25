Вице-президент «МЮ»: «Слухи о трансферах за сотни миллионов не соответствуют нынешним реалиям спорта»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о своем видении ситуации на трансферном рынке в связи с пандемией коронавируса.

— Не стоит питать иллюзий по поводу масштабов проблем, с которыми сейчас столкнулась индустрия футбола, — приводит Sky Sports слова Вудворда. — Конечно, в летнее трансферное окно дела для всех пойдут совсем не как обычно, наш клуб — не исключение. Как и всегда, нашим приоритетом будет оставаться успех команды, но нам надо увидеть, как пандемия окажет влияние на всю отрасль, на рамки трансферного окна и финансовую картину. После этого можно будет говорить о возвращении к нормальной жизни. Учитывая это, я думаю, что слухи о трансферах некоторых игроков за сотни миллионов фунтов в ближайшее лето не соответствуют нынешним реалиям в спорте.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе в «МЮ» полузащитника «Боруссии Д» Джейдона Санчо, чья стоимость оценивается порталом Transfermarkt.com в 117 миллионов евро.