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Вестергор прошел медосмотр для перехода из «Саутгемптона» в «Лестер»

12:58

Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор прошел медосмотр для перехода в «Лестер», сообщает Sky Sports.

По информации источника, в данный момент «лисы» пытаются как можно быстрее оформить контракт с 29-летним датчанином, чтобы тот смог принять участие в матче 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», который состоится завтра, 14 августа. По правилам чемпионата Англии, футболист должен быть включен в заявку до середины пятницы по местному времени, чтобы принять участие в матче на следующий день.

В сезоне-2020/21 Вестергор провел 32 матча за «Саутгемптон», на его счету 3 гола. Сообщается, что «Лестер» заплатит за игрока 15 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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Иван Торопцев все материалы автора

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