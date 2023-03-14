«Вест Хэм» значительно сократит зарплаты игрокам в случае вылета из АПЛ

Игрокам «Вест Хэма» грозит значительное сокращение зарплат, если клуб вылетит из АПЛ, сообщает The Telegraph.

В финансовом плане «Вест Хэм» готов к худшему сценарию. Клуб включил пункты о вылете в контракты некоторых своих игроков.

Также сообщается, что в случае вылета в Чемпионшип, клуб могут покинуть Деклан Райс, Лукас Пакета и Джаррод Боуэн.

«Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 26 матчах.