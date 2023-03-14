«Вест Хэм» значительно сократит зарплаты игрокам в случае вылета из АПЛ
Игрокам «Вест Хэма» грозит значительное сокращение зарплат, если клуб вылетит из АПЛ, сообщает The Telegraph.
В финансовом плане «Вест Хэм» готов к худшему сценарию. Клуб включил пункты о вылете в контракты некоторых своих игроков.
Также сообщается, что в случае вылета в Чемпионшип, клуб могут покинуть Деклан Райс, Лукас Пакета и Джаррод Боуэн.
«Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 26 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62-25
|66
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|
5
|Ньюкасл
|25
|11
|11
|3
|37-18
|44
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|
8
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|
10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|
11
|Астон Вилла
|26
|10
|5
|11
|32-39
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|
14
|Нот. Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|
15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|
16
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|
17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|
20
|Саутгемптон
|26
|6
|4
|16
|20-41
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|22:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|16.09
|22:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|2 : 3
|17.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|0 : 3
|17.09
|17:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 1
|17.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Лестер
|6 : 2
|18.09
|14:00
|
Брентфорд – Арсенал
|0 : 3
|18.09
|16:15
|
Эвертон – Вест Хэм
|1 : 0
|8.02
|23:00
|
МЮ – Лидс
|2 : 2
|15.03
|22:30
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|4.04
|22:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|25
|1
|7
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|24
|1
|4
Новости