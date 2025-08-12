«Вест Хэм» заинтересован в полузащитнике «Саутгемптона» Фернандеше

«Вест Хэм» намерен подписать полузащитника «Саутгемптона» Матеуша Фернандеша, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «молотобойцы» еще не сделали официального предложения по 21-летнему португальцу. При этом лондонский клуб активно рассматривает варианты усиления своей полузащиты, а имя Фернандеша фигурирует в качестве серьезного кандидата. «Саутгемптон» может рассмотреть вариант трансфера, если за футболиста предложат как минимум 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Фернандеш в 42 матчах за «Саутгемптон» забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.