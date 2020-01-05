«Вест Хэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии
5 января 2020, 23:30
«Вест Хэм» одержал победу над «Джиллингемом» (2:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. В составе «молотобойцев» отличились защитник Пабло Сабалета и полузащитник Пабло Форнальс.
Кубок Англии
1/32 финала
«Джиллингем» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:2 (0:0)
Голы: Сабалета, 74 (0:1). Пабло Форнальс, 90+4 (0:2).
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 43), Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Лансини, Райс, Снодграсс (Пабло Форнальс, 70), Алле, Фелипе Андерсон (Санчес, 90+5).
Предупреждение: Сабалета, 79.
Судья: Мэдли (Англия).
5 января. Джиллингем. Стадион «Priestfield».
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