«Вест Хэм» вышел из числа претендентов на Лингарда

«Вест Хэм» больше не борется за подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. На 29-летнего игрока претендуют три клуба: «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл», сообщает Daily Mirror.

Джесси Лингард получил статус свободного агента, то есть любой из претендентов может подписать игрока бесплатно.

В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что чемпионат Англии сезона-2022/2023 стартует в августе.