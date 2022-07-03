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Сегодня, 18:43

«Вест Хэм» вышел из числа претендентов на Лингарда

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вест Хэм» больше не борется за подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. На 29-летнего игрока претендуют три клуба: «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл», сообщает Daily Mirror.

Джесси Лингард получил статус свободного агента, то есть любой из претендентов может подписать игрока бесплатно.

В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что чемпионат Англии сезона-2022/2023 стартует в августе.

Джесси Лингард
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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