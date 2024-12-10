«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» и прервал серию из двух поражений

«Вест Хэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн, у гостей гол на счету Мэтта Доэрти. На 60-й минуте ВАР отменил гол полузащитника «молотобойцев» Мохаммеда Кудуса из-за офсайда.

«Вест Хэм» прервал серию из двух поражений подряд и с 18 очками расположился на 14-м месте в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 9 очками — на 19-й строчке.