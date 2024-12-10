«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» и прервал серию из двух поражений
«Вест Хэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн, у гостей гол на счету Мэтта Доэрти. На 60-й минуте ВАР отменил гол полузащитника «молотобойцев» Мохаммеда Кудуса из-за офсайда.
«Вест Хэм» прервал серию из двух поражений подряд и с 18 очками расположился на 14-м месте в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 9 очками — на 19-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
5
|Нот. Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|
6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
10
|Фулхэм
|15
|6
|5
|4
|22-20
|23
|
11
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|15
|3
|5
|7
|21-30
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|15
|1
|6
|8
|14-27
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|15
|2
|3
|10
|23-38
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|4 : 2
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|1 : 1
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|1 : 2
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|3 : 4
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|2 : 1
|25.05
|00:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|13
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3
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