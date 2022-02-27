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Сегодня, 18:54

«Вест Хэм» с минимальным счетом обыграл «Вулверхэмптон»

Екатерина Савостина
Корреспондент
«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» — 1:0.
Фото Getty Images

«Вест Хэм» победил «Вулверхэмптон» в матче 27-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный гол игры на 59-й минуте забил полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек.

«Вест Хэм» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Вулверхэмптона» 40 очков и восьмая позиция.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
27 февр, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Соучек, 59 (1:0)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Диоп, 90) Лансини Соучек Райс Антонио (Влашич, 90) Боуэн
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Хувер Марсал (Педру Нету, 76) Коади Килман Саисс Рубен Невеш Дендонкер Тринкан (Поденсе, 60) Силва Хван Хи Чхан (Хименес, 81)
Предупреждения
Антонио 82’  - 
Судьи
Тэйлор (Англия)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 0
Ливерпуль 0
1-й тайм

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
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«Челси» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на финал Кубка английской лиги

АПЛ: «Тоттенхэм» разгромил «Лидс», «Ман Сити» победил «Эвертон» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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