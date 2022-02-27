«Вест Хэм» с минимальным счетом обыграл «Вулверхэмптон»

«Вест Хэм» победил «Вулверхэмптон» в матче 27-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный гол игры на 59-й минуте забил полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек.

«Вест Хэм» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Вулверхэмптона» 40 очков и восьмая позиция.