«Вест Хэм» вновь попытается подписать Эн-Несири в летнее трансферное окно
12:58
«Вест Хэм» сохранил интерес к нападающему «Севильи» Юссефу Эн-Несири, сообщает Daily Star.
По информации источника, «молотобойцы», пытавшиеся подписать 23-летнего марокканца в январе, готовят предложение по игроку в размере 35 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Эн-Несири провел 30 матчей за «Севилью», на его счету 16 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13,5 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/west-ham-ready-bid-35m-23444462
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