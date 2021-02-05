«Вест Хэм» вновь попытается подписать Эн-Несири в летнее трансферное окно

«Вест Хэм» сохранил интерес к нападающему «Севильи» Юссефу Эн-Несири, сообщает Daily Star.

По информации источника, «молотобойцы», пытавшиеся подписать 23-летнего марокканца в январе, готовят предложение по игроку в размере 35 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Эн-Несири провел 30 матчей за «Севилью», на его счету 16 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13,5 миллиона фунтов.