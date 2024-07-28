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«Вест Хэм» ведет переговоры с «МЮ» по Ван-Биссаке

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вест Хэм» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о подписании защитника Аарона Ван-Биссаки, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «молотобойцы» хотят купить 26-летнего игрока за сумму около 15 миллионов фунтов (17,7 миллиона евро).

У Ван-Биссаки остался год контракта с «МЮ». Он выступает за клуб с 2019 года.

В сезоне-2023/24 защитник сыграл 30 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermаrkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Аарон Ван-Биссака
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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