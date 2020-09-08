«Вест Хэм» увеличит предложение по защитнику «Бернли» Джеймсу Тарковски, сообщает Evening Standard.

По информации источника, ранее «Бернли» отклонил предложение «молотобойцев» по 27-летнему англичанину в размере 27 миллионов фунтов. Сообщается, что «Вест Хэм» готовит новое предложение по защитнику в 30 миллионов фунтов плюс возможные бонусы.

В сезоне-2019/20 Тарковски провел за «Бернли» 40 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.