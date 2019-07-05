"Вест Хэм" увеличил предложение по Рондону

Бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон может продолжить карьеру в "Вест Хэме". Как сообщает Daily Star, лондонцы увеличили предложение по 29-летнему форварду "Вест Бромвича". Ранее они предлагали за Рондона 10 миллионов фунтов и планировали включить в сделку одного из футболистов.

К кандидатуре Рондона "Вест Хэм" вернулся после неудачи по трансферу форварда "Сельты" Макси Гомеса.

Рондон в сезоне-2018/19 играл на правах аренды в "Ньюкасле". На его счету 33 матча и 12 голов во всех турнирах. "Сороки" также рассматривали вариант его выкупа, но в итоге отказались от этой идеи.