«Вест Хэм» договорился с «ПСЖ» о выкупе контракта Ареола

«Вест Хэм» согласовал с «ПСЖ» детали выкупа вратаря Альфонса Ареола. По информации Sky Sports, речь идет о пятилетнем контракте.

«Молотобойцы» заплатят на 29-летнего француза 11 миллионов фунтов стерлингов. Клуб объявит о трансфере в ближайшие 24 часа.

Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в «Вест Хэме». Ареола в прошедшем сезоне АПЛ пропустил 15 голов в 18 матчах за команду, 8 раз отыграв на ноль.