«Вест Хэм» с минимальным счетом одолел «Саутгемптон»
В матче 17-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Вест Хэм». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
17-й тур
«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:1)
Гол: Алле, 37.
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш (Адамс, 87), Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Армстронг, 84), Редмонд (Ромеу, 46), Ингс, Дженепо.
«Вест Хэм Юнайтед»: Мартин, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл (Диоп, 88), Пабло Форнальс, Райс, Снодграсс (Ярмоленко, 72), Антонио, Алле (Санчес, 79).
Предупреждения: Хейбьерг, 37. Снодграсс, 45+2. Фредерикс, 56. Мартин, 90+4.
Судья: Аткинсон (Англия).
14 декабря. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/