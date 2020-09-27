«Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон»

«Вест Хэм» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии разгромил «Вулверхэмптон» (4:0). Для «молотобойцов» это первая победа после двух поражений на старте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» — 4:0 (1:0)

Голы: Боуэн, 17 (1:0). Боуэн, 57 (2:0). Хименес, 66 — в свои ворота (3:0). Алле, 90+3 (4:0).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Джонсон, 49), Масуаку, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Нобл, 88), Боуэн (Алле, 88).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду (Хувер, 73), Саисс, Винагре, Жоау Моутинью (Витинья, 73), Невеш, Хименес, Траоре (Силва, 62), Педру Нету.

Предупреждение: Коади, 51. Судья: Аткинсон.

27 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».