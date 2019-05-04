В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:0. В параллельной встрече "Вулверхэмптон" нанес поражение "Фулхэму" – 1:0.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
37-й тур
"Вест Хэм" – "Саутгемптон" – 3:0 (1:0)
Голы: Арнаутович, 16 (1:0). Арнаутович, 69 (2:0). Фредерикс, 72 (3:0).
"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Санчес, 78), Обианг, Лансини (Лукас, 83), Арнаутович, Антонио, Диангана (Уилшир, 68).
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Армстронг (Уорд-Проуз, 68), Хейбьерг, Лемина (Ромеу, 75), Лонг, Ингс (Редмонд, 46), Эль-Юнусси.
Предупреждения: Лансини, 63. Ромеу, 80.
Судья: Аттуэлл (Англия).
4 мая. Лондон. Стадион London Stadium.
"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" – 1:0 (0:0)
Гол: Дендонкер, 75.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли (Норрис, 90+3), Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 90+4), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Жота (Килмен, 90+3).
"Фулхэм": Рико, Рим, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан, Кэрни, Замбо (Эллиотт, 88), Р. Сессеньон (Айите, 82), Бабел, Митрович.
Предупреждения: Жота, 7. Чемберс, 22. Ле Маршан, 33. Кристи, 73.
Судья: Мосс (Англия).
4 мая. Вулверхэмптон. Стадион Molineux Stadium.