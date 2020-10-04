«Вест Хэм» разгромил «Лестер», «Саутгемптон» победил «Вест Бромвич»

«Вест Хэм» на выезде разгромил «Лестер» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 3:0. В составе победителей голы забивали Майкл Антонио, Пабло Форнальс и Джаррод Боуэн.

В другом матче игрового дня «Саутгемптон» победил «Вест Бромвич» — 2:0. По голу в составе победителей забили Мусса Дженепо и Ориоль Ромеу.

«Лестер» занимает второе место в таблице, набрав очков, «Вест Хэм» — на седьмой строчке, имея в своем активе 6 очков. «Саутгемптон» набрал 6 очков и занимает 10-ю строчку, «Вест Бромвич» — 17-й (1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:3 (0:2)

Голы: Антонио, 14 (0:1). Пабло Форнальс, 34 (0:2). Боуэн, 83 (0:3).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Джастин, Менди (Чудхури, 89), Тилеманс, Амарти (Дженгиз Юндер, 55), Барнс, Варди, Перес (Ихеаначо, 64).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Нобл, 88), Боуэн (Алле, 88).

Предупреждения: Менди, 24. Эванс, 53. Пабло Форнальс, 67. Цоуфал, 80.

Судья: Мэдли.

4 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Саутгемптон» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:0 (1:0)

Голы: Дженепо, 41 (1:0). Ромеу, 69 (2:0).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Ингс, Адамс (Лонг, 84), Дженепо (Редмонд, 55).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, О`Ши, Ливермор, Сойерс (Кровинович, 64), Робинсон (Робсон-Кану, 60), Перейра, Эдвардс (Филд, 46), Диангана.

Предупреждения: Ливермор, 26. Дженепо, 50. Уокер-Питерс, 53.

Судья: Кавана.

4 октября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».