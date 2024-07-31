«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения форварда Ваи из «Ланса»
«Вест Хэм» интересуется нападающим «Ланса» Элье Ваи. Как сообщает L'Equipe, клуб хочет подписать 21-летнего игрока в текущее трансферное окно.
Ожидается, что «Ланс» потребует за француза, которого также хотят заполучить «Челси» и «Лестер», сумму в размере 25 миллионов фунтов стерлингов (29,6 миллиона евро).
Ваи в сезоне-2023/24 сыграл за «Ланс» 36 матчей, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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12
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13
|Фулхэм
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|0
|0-0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Эвертон
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|0
|0
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|0-0
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16
|Брентфорд
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0-0
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19
|Ипсвич
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
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|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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