Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Хэм» продлил контракт с Лансини

19:14
Теги:

«Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником Мануэлем Лансини. Новое соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Лансини перешел в «Вест Хэм» в 2016-м. С тех пор он провел за команду 72 матча и забил 14 мячей.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир