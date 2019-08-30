«Вест Хэм» продлил контракт с Лансини

«Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником Мануэлем Лансини. Новое соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Лансини перешел в «Вест Хэм» в 2016-м. С тех пор он провел за команду 72 матча и забил 14 мячей.

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