«Вест Хэм» продлил контракт с Лансини
19:14
«Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником Мануэлем Лансини. Новое соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «молотобойцев».
Лансини перешел в «Вест Хэм» в 2016-м. С тех пор он провел за команду 72 матча и забил 14 мячей.
Ours for 4?? more years! ? #Lanzini2023 pic.twitter.com/Oq95IOSkyx— West Ham United (@WestHam) August 30, 2019
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