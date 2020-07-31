«Вест Хэм» претендует на Стоунса

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает The Sun.

По информации источника, «горожане» планируют большую чистку состава этим летом и готовы расстаться с 26-летним англичанином за 20 миллионов фунтов. Сообщается, что главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет подписать защитника, с которым знаком по работе в «Эвертоне». В игроке также заинтересован «Арсенал», но «канонирам» нужно сначала продать кого-то из нынешних футболистов, чтобы обеспечить трансфер финансово.

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за «Манчестер Сити» 24 матча и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 27 миллионов фунтов.