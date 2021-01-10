«Вест Хэм» претендует на форварда «Зальцбурга»

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Зальцбурга» Патсоном Дакой, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, «молотобойцы» рассматривают 22-летнего замбийца в качестве замены Себастьяну Алле, который ранее перешел в «Аякс». Сообщается, что трансфер может обойтись клубу из Лондона в 25 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Дака провел 17 матчей за «Зальцбург», на его счету 15 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.