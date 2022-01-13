«Вест Хэм» предложил «Фламенго» арендовать Габигола на полтора года с правом выкупа, клуб ждет ответа игрока

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Фламенго» Габриэлом Барбозой, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» хотят арендовать 25-летнего бразильца на полтора года с опцией выкупа за 30 миллионов евро. Сообщается, что английский клуб уже сделал предложение бразильской команде и теперь ждет ответа самого футболиста.

В нынешнем сезоне Барбоза провел 41 матч за «Фламенго», на его счету 29 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 26 миллионов евро.