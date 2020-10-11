Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Хэм» предлагает 17 миллионов фунтов за нападающего из чемпионшипа

09:27
Теги:

«Вест Хэм» хочет купить нападающего «Брентфорда» Саида Бенрама, сообщает 90min.com.

По информации источника, «молотобойцы» предлагают за 25-летнего алжирца 17 миллионов фунтов и потенциальные бонусные выплаты.

В сезоне-2020/21 Бенрама отличился 2 голами в 3 матчах за «Брентфорд», выступающий в чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9,45 миллиона фунтов.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир