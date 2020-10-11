«Вест Хэм» предлагает 17 миллионов фунтов за нападающего из чемпионшипа
«Вест Хэм» хочет купить нападающего «Брентфорда» Саида Бенрама, сообщает 90min.com.
По информации источника, «молотобойцы» предлагают за 25-летнего алжирца 17 миллионов фунтов и потенциальные бонусные выплаты.
В сезоне-2020/21 Бенрама отличился 2 голами в 3 матчах за «Брентфорд», выступающий в чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9,45 миллиона фунтов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.