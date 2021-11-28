«Вест Хэм» попытается подписать защитника «Бернли» Тарковски в январе
«Вест Хэм» интересуется защитником «Бернли» Джеймсом Тарковски, сообщает The Sun.
По информации источника, «молотобойцы» попытаются подписать 29-летнего англичанина за 7 миллионов фунтов, при этом «Бернли» намерен выручить за футболиста больше, но рискует потерять его по истечении контракта летом 2022 года.
В сезоне-2021/22 Тарковски провел 13 матчей за «Бернли», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22,5 миллиона фунтов.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/16871475/west-ham-transfer-news-james-tarkowski-bid/
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