The Guardian: «Вест Хэм» пока не принял предложение «Арсенала» за Райса из-за структуры выплат
«Вест Хэм» не отклонял предложение «Арсенала» по переходу полузащитника Деклана Райса, сообщает The Guardian.
По данным источника, «молотобойцы» пока не приняли предложение «канониров» из-за «недовольства» по поводу его структуры. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за 24-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов и 5 миллионов в качестве бонусов.
Отмечается, что «Вест Хэм» хочет выручить за игрока до 110 миллионов фунтов, а также, чтобы гарантированная часть была выплачено в короткий срок.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до лета 2024 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -