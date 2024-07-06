«Вест Хэм» подписал защитника «Вулверхэмптона» Килмана

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман перешел в «Вест Хэм», сообщает пресс-служба клуба из Стратфорда.

27-летний игрок подписал семилетний контракт с «молотобойцами».

«Быть игроком «Вест Хэма» — потрясающее чувство. Как только я узнал об интересе со стороны клуба, то сразу же захотел воспользоваться этой возможностью, поэтому я не могу быть более рад оказаться здесь. Мне очень понравилось работать с Юленом [Лопетеги] во время его работы в «Вулверхэмптоне» — он первоклассный тренер, у которого я многому научился. Уверен, что здесь продолжу совершенствоваться как игрок под его руководством», — заявил футболист.

Килман в прошлом сезоне провел за «волков» 44 матча и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.