Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил о назначении английского специалиста Грэма Поттера главным тренером, сообщается на сайте клуба.

49-летний специалист сменил на этом посту Хулена Лопетеги. В среду, 8 января, стало известно, что испанец вместе со своим тренерским штабом покинул «Вест Хэм».

Контракт Поттера с «молотобойцами» рассчитан на два с половиной года.

«Вест Хэм Юнайтед» рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба. Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности, после того как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в «Челси». Он был единогласно выбран советом директоров для продвижения клуба вперед в соответствии с его целями и амбициями», — говорится в заявлении клуба.

Поттер оставался без работы в апреле 2023 года после увольнения с поста главного тренера «Челси». До этого он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и «Эстерсунд».