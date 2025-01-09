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Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм»

Алина Савинова
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«Вест Хэм» объявил о назначении английского специалиста Грэма Поттера главным тренером, сообщается на сайте клуба.

49-летний специалист сменил на этом посту Хулена Лопетеги. В среду, 8 января, стало известно, что испанец вместе со своим тренерским штабом покинул «Вест Хэм».

Контракт Поттера с «молотобойцами» рассчитан на два с половиной года.

«Вест Хэм Юнайтед» рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба. Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности, после того как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в «Челси». Он был единогласно выбран советом директоров для продвижения клуба вперед в соответствии с его целями и амбициями», — говорится в заявлении клуба.

Поттер оставался без работы в апреле 2023 года после увольнения с поста главного тренера «Челси». До этого он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и «Эстерсунд».

Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Грэм Поттер
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
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 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
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Брентфорд – Ман. Сити
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Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
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Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

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Саутгемптон

 10 2 2
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