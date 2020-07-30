«Вест Хэм» поборется с «Ньюкаслом» за форварда «Борнмута» Уилсона

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Борнмута» Каллумом Уилсоном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» намерены усилиться 28-летним англичанином, который вылетел со своей командой в чемпионшип по итогам сезона-2019/20. Сообщается, что им также интересуется «Ньюкасл».

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за «Борнмут» 39 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.