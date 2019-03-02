"Вест Хэм" победил "Ньюкасл"

"Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл" в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились защитник Деклан Райс и хавбек Марк Нобл.

"Вест Хэм" набрал 39 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице. "Ньюкасл" с 31 баллом занимает 14-ю строчку.

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29-й тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:0 (2:0)

Голы: Райс, 7 (1:0). Нобл, 42 - с пенальти (2:0).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл (Масуаку, 34), Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 79), Лансини, Эрнандес (Арнаутович, 70), Снодграсс, Фелипе Андерсон.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Шер (Дамметт, 65), Манкильо, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден (Атсу, 79), Альмирон, Лонгстафф (Диаме, 46), Рондон, Перес.

Предупреждения: Нобл, 26. Шер, 37. Лонгстафф, 40. Масуаку, 67. Хэйден, 67. Дубравка, 85. Диоп, 88.

Судья: Кавана.

02 марта. Лондон. Стадион "London Stadium".

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