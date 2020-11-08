«Вест Хэм» планирует купить Дембеле в январе
«Вест Хэм» намерен приобрести нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает The Sun.
По информации источника, «молотобойцы» собираются предложить за 24-летнего француза 30 миллионов фунтов в предстоящее зимнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Дембеле провел за «Лион» 9 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 36 миллионов фунтов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.