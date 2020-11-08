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«Вест Хэм» планирует купить Дембеле в январе

14:37
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«Вест Хэм» намерен приобрести нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает The Sun.

По информации источника, «молотобойцы» собираются предложить за 24-летнего француза 30 миллионов фунтов в предстоящее зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел за «Лион» 9 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 36 миллионов фунтов.

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