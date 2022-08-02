«Вест Хэм» отдал защитника Масуаку в аренду в «Бешикташ»

Защитник «Вест Хэма» Артур Масуаку продолжит карьеру в «Бешикташе». Турецкий клуб на сезон арендовал футболиста, сообщает сайт лондонцев.

Также у турецкого клуба будет опция выкупа футболиста следующим летом.

Масуаку перешел в «Вест Хэм» в 2016 году из «Олимпиакоса». С тех пор 28-летний конголезец провел за «молотобойцев» в общей сложности 129 матчей, в которых забил 2 гола.

Напомним, что «Бешикташ» тренирует бывший защитник клубов АПЛ и бундеслиги Валерьен Исмаэль.