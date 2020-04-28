«Вест Хэм» оценил Деклана Райса в 70 миллионов фунтов

«Вест Хэм» оценивает полузащитника Деклана Райса в 70 миллионов фунтов, сообщает Daily Express.

По информации источника, в 21-летнем англичанине заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сообщается, что «Вест Хэм» испытывает определенные финансовые трудности и может быть вынужден продать футболиста.

В сезоне-2019/20 Райс провел за «Вест Хэм» 30 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44,55 миллиона фунтов.