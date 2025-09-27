«Вест Хэм» объявил об отставке главного тренера Поттера

Главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении «молотобойцев» говорится, что решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды во второй половине прошлого сезона и начале сезона-2025/26.

Также «Вест Хэм» покинули помощник Поттера Бруно Сальтор, тренеры первой команды Билли Рид и Нарцис Пелах, главный тренер вратарей Каспер Анкергрен и тренер голкиперов Линус Кандолин.

Отмечается, что клуб продолжает искать замену Поттеру. Ранее журналист Алан Никсон сообщил, что руководство лондонцев рассматривает португальца Нуну Эшпириту Санту в качестве нового главного тренера основной команды.

Поттер возглавлял «Вест Хэм» с января 2025 года. Его контракт с клубом был рассчитан на два с половиной года. В сезоне-2024/25 «молотобойцы» с 43 очками заняли 14-е место в чемпионате Англии. После 5 туров нынешнего сезона команда с 3 баллами идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.