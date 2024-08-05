«Вест Хэм» объявил о переходе нападающего Фюллькруга из «Боруссии»
«Вест Хэм» объявил о подписании нападающего сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Никласа Фюллькруга.
31-летний футболист заключил контракт с «молотобойцами» до 30 июня 2028 года. Сумма перехода составила 27 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.
Фюллькруг перешел в «Боруссию» в августе 2023 года. Форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.
Ранее в карьере немец защищал цвета «Гройтер Фюрта», «Вердера», «Ганновера» и «Нюрнберга».
За сборную Германии форвард провел 21 матч, в которых забил 13 голов.
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2
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3
|Ливерпуль
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4
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|0
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|0
|0
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5
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11
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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|0-0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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