«Вест Хэм» объявил о переходе Цоуфала
09:26
«Вест Хэм» подписал защитника «Славии» Владимира Цоуфала.
Как сообщает пресс-служба молотобойцев, 28-летний чех подписал с лондонским клубом контракт до конца июня 2023 года с опцией продления соглашения еще на 2 года. Сумма сделки не раскрывается, по данным портала Transfermarkt.com английский клуб заплатил 6 миллионов евро за игрока.
В сезоне-2020/21 Коуфал провел за «Славию» 7 матчей и отдал 3 результативных передачи.
We are delighted to announce the signing of Czech Republic International Vladimir Coufal ???#WelcomeCoufal— West Ham United (@WestHam) October 2, 2020
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