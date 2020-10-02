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«Вест Хэм» объявил о переходе Цоуфала

09:26
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«Вест Хэм» подписал защитника «Славии» Владимира Цоуфала.

Как сообщает пресс-служба молотобойцев, 28-летний чех подписал с лондонским клубом контракт до конца июня 2023 года с опцией продления соглашения еще на 2 года. Сумма сделки не раскрывается, по данным портала Transfermarkt.com английский клуб заплатил 6 миллионов евро за игрока.

В сезоне-2020/21 Коуфал провел за «Славию» 7 матчей и отдал 3 результативных передачи.

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