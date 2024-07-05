«Вест Хэм» не планирует отдавать Пакету в аренду «Фламенго»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета останется в лондонском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Фламенго» вышел на английский клуб с запросом об аренде 26-летнего бразильца, однако «молотобойцы» не собираются отдавать игрока.

В минувшем сезоне Пакета провел 43 матча, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.